Хирн: «Джошуа верит, что может победить Усика и стать трехкратным чемпионом мира»
Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), в интервью Matchroom Boxing заявил, что его подопечный верит в свою победу в реванше с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Я думаю, Энтони Джошуа объявит нового тренера, когда начнется тренировочный лагерь. Вероятно, это произойдет на протяжении ближайших недель. Джошуа чрезвычайно мотивирован, он очень много работает в Лафборо. Уверен, многие видели, что он в отличной форме. Джошуа взбудоражен, он такой, каким вы и хотите видеть бойца, выходящего на бой, в котором он обязан победить. Я уверен, что вскоре он сделает объявление о своем тренерском штабе.
Джошуа готов к огромному бою. Это громадный поединок, он заслуживает большого уважения за то, что сразу же выйдет на реванш. Как и заслуживал его, когда согласился на первый бой. Это безумие, когда люди говорят, что ему, пожалуй, следовало сбросить пояс. Если ты отказался от титула, то ты трус, ты избежал Александра Усика. Джошуа никого не избегает. Теперь люди должны знать об этом.
Он очень хочет этого боя. Джошуа верит, что может победить Усика и стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе».
Эдди Хирн заявил, что для анонса реванша между Энтони Джошуа и Александром Усиком нужно лишь согласовать место и дату проведения поединка.
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