Хирн: «Джошуа верит, что может победить Усика и стать трехкратным чемпионом мира»

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), в интервью Matchroom Boxing заявил, что его подопечный верит в свою победу в реванше с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 КО).

Джошуа готов к огромному бою. Это громадный поединок, он заслуживает большого уважения за то, что сразу же выйдет на реванш. Как и заслуживал его, когда согласился на первый бой. Это безумие, когда люди говорят, что ему, пожалуй, следовало сбросить пояс. Если ты отказался от титула, то ты трус, ты избежал Александра Усика. Джошуа никого не избегает. Теперь люди должны знать об этом.

Он очень хочет этого боя. Джошуа верит, что может победить Усика и стать трехкратным чемпионом мира в супертяжелом весе».