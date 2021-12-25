Хирн: «Джошуа все еще злится из-за поражения Усику»

Эдди Хирн / фото - Getty Images

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), в интервью порталу BoxingNews 24 поделился своим прогнозом на реванш подопечного с Александром Усиком (19-0, 13 КО), в котором AJ попытается вернуть все потерянные пояса.

Вы пока не видите, но возвращение уже началось. Джошуа хочет вернуть свои титулы и снова стать чемпионом мира. Я верю, что он это сделает. Также я верю, что он может победить Александра Усика».