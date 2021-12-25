Претендент для Усика? Хирн рассказал о следующем поединке Паркера
Хирн: «Джошуа все еще злится из-за поражения Усику»
Промоутер экс-чемпиона о настрое AJ на реванш
07:40
Эдди Хирн / фото - Getty Images
Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), в интервью порталу BoxingNews 24 поделился своим прогнозом на реванш подопечного с Александром Усиком (19-0, 13 КО), в котором AJ попытается вернуть все потерянные пояса.
«Энтони по-прежнему сосредоточен на матче-реванше против Усика. Он все еще злится, потому что ему не нравится проигрывать, а также Джошуа разочарован тем, как проиграл этот бой.
Вы пока не видите, но возвращение уже началось. Джошуа хочет вернуть свои титулы и снова стать чемпионом мира. Я верю, что он это сделает. Также я верю, что он может победить Александра Усика».
Напомним, реванш Джошуа с Усиком запланирован на весну 2022 года.