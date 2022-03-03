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Хирн: «Единственный бой, который хочет Джошуа – это против Усика»

Промоутер подтвердил, что AJ будет ждать реванша с украинцем
Бокс Профессиональный бокс
22:00
Хирн: «Единственный бой, который хочет Джошуа – это против Усика»
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Британский промоутер Эдди Хирн подтвердил, что бывший чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) будет ждать реванша с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO) столько, сколько будет необходимо.

Слова Хирна приводит ресурс boxingnews24.com:

«Единственный бой, который хочет Джошуа – это против Александра Усика. Если нам придется подраться перед реваншем – это не проблема. На этот раз мы будем уважать Усика и прислушаемся к нужным советам».

Энтони Джошуа может провести промежуточный бой перед реваншем с Александром Усиком.

Рене Тер Велде
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн

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