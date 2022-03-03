Джошуа может провести промежуточный бой перед реваншем с Усиком
Хирн: «Единственный бой, который хочет Джошуа – это против Усика»
Промоутер подтвердил, что AJ будет ждать реванша с украинцем
22:00
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com
Британский промоутер Эдди Хирн подтвердил, что бывший чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) будет ждать реванша с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO) столько, сколько будет необходимо.
Слова Хирна приводит ресурс boxingnews24.com:
«Единственный бой, который хочет Джошуа – это против Александра Усика. Если нам придется подраться перед реваншем – это не проблема. На этот раз мы будем уважать Усика и прислушаемся к нужным советам».
Энтони Джошуа может провести промежуточный бой перед реваншем с Александром Усиком.
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