Хирн назвал возможных соперников Джошуа, если поединок с Усиком не состоится
Хирн: «Если Фьюри будет сконцентрирован и хорошо подготовлен, то легко победит Уайлдера»
Британский промоутер спрогнозировал результат предстоящего мегафайта
07:55
Эдди Хирн / Фото - thetimes.co.ukПрезидент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн с уверенностью заявил, что американец Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) не является топовым боксером и поэтому обладатель титула по версии WBC в супертяжелом дивизионе британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) снова без проблем его победит.
Цитирует Хирна boxing247.com.
«Уайлдер всегда опасен из-за силы удара, но не считаю его хорошим боксером. Если Фьюри будет сконцентрирован и хорошо подготовлен, то легко победит. Я не вижу, как Уайлдер может выиграть, кроме везения. Думаю, удача в этом случае правильное слово. Я не считаю Деонтея бойцом мирового уровня. У Уайлдера невероятная сила, что делает его опасным, но если посмотреть на его ноги и все остальное, то он не является элитным супертяжеловесом. Если вы не являетесь техничным боксером, то очень сложно выиграть бой у Фьюри. Так что, если Тайсон не сможет сконцентрироваться и проиграет, то это произойдет только из-того, что он потерял 60 млн. долларов. Полагаю, он не очень счастлив из-за этого. Приятно видеть Уайлдера снова в деле, но не в этом бою. Он интересный боксер и является потрясающим дополнением супертяжелого веса».
Напомним, поединок между Уайлдером и Фьюри состоится 24 июля.
Накануне Уайлдер заявил, что планирует заполучить объединительный поединок с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
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