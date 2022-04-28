Хирн: «Если Фьюри не подерется с победителем боя Усик – Джошуа, ему не стать великим»

Промоутер Энтони сравнил резюме звездных британцев

Фото: BT Sport

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что доказать свое величие чемпион WBC Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) сможет доказать только подравшись с победителем реванша Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Когда я говорю о резюме и люди говорят о великих бойцах поколения… Я считаю, что Тайсон Фьюри отличный боец. Но чтобы стать великим в поколении, нужно побить всех отличных бойцов в дивизионе. Его выдающиеся победы – это Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер и Диллиан Уайт. Можно вставить Дерека Чисору, но он не был и близко тем бойцом, которым является сейчас. Но если хотите вставить его – это нормально. А когда мы посмотрим на резюме Джошуа, там также есть Кличко, также есть Уайт, но резюме также включает в себя Джозефа Паркера, Энди Руиса, Александра Поветкина, Кубрата Пулева. Я не вижу большого различия в резюме.

Значит, вы говорите, что у Джошуа лучше резюме, чем у Фьюри?

Это очень спорно. Потому что если вы разберете это, то у обоих есть победы над Уайтом и Кличко. Я хочу сказать, чтобы Тайсону Фьюри стать великим в своем поколении, он должен подраться с победителем боя Джошуа – Усик. И я считаю, что он должен подраться также и с проигравшим.

Напомним, что после последнего поединка «Цыганский король» объявил о завершении карьеры.