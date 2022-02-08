Промоутер Камбососа – Джошуа и Хирну: «Я устал от лжи и дерьма в боксе»
Хирн: «Если Кроуфорд не подпишет контракт с PBC, то не выйдет на большие бои»
Британский промоутер – о туманных перспективах звездного полусредневеса
19:58
Эдди Хирн / Фото - boxingnews24Президент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу FightHype.com с уверенностью заявил, что одному из лидеров рейтинга «pound-for-pound», американцу Теренсу Кроуфорду (38-0, 29 KO) обязательно нужно будет подписать контракт с PBC ради больших поединков.
«Дело в том, что у него практически нет боев, которые он хочет организовать. Ведь все действительно сводится к Эрролу Спенсу и еще парочке людей. Какие еще бои хотят увидеть фанаты? Какие бои имеют ценность?».
«Порой бывает так, что бойцам нужен конкретный промоутер. Да, это проблема бокса, но я считаю, что если он не подпишет контракт с PBC, то не выйдет на большие бои. Вполне возможно, что это единственный выход».
Ранее Хирн заявил, что намерен подписать Кроуфорда.