Хирн: «Если мы устроим бой Головкин – Альварес в сентябре, то это будет триллер»

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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Behind The Gloves признался, что надеется, что в сентябре абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) проведет третий бой с обладателем титула IBF в среднем дивизионе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO).

Если Канело победит Бивола, а Головкин – Мурату, то в наших руках будет мегафайт: Альварес – GGG 3 за звание абсолютного чемпиона. Я не могу дождаться боя, но в этот раз вы увидите другую раскрутку их поединка.

Я хочу увидеть, как эти двое сойдутся лицом к лицу, потому что прошло уже несколько лет, и тогда это было сильно. Поверьте, если мы устроим этот бой в сентябре, то это будет триллер».