Хирн: «Если мы устроим бой Головкин – Альварес в сентябре, то это будет триллер»
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Behind The Gloves признался, что надеется, что в сентябре абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) проведет третий бой с обладателем титула IBF в среднем дивизионе Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 KO).
«Это просто огромный бой. В этом поединка продолжают кипеть страсти за кулисами. Оба парня готовы взорваться. И не только в бою, а даже на пресс-конференции друг на друга. Вы видели, как Канело сказал, что этот парень слишком много болтает, и он заставит его заплатить за это. И все такие: «Вау». На самом деле мы не привыкли слышать от него такие слова. А затем Головкин сказал: «Я победил в двух первых боях и сделаю это еще раз». И от него мы тоже не слышали подобного.
Если Канело победит Бивола, а Головкин – Мурату, то в наших руках будет мегафайт: Альварес – GGG 3 за звание абсолютного чемпиона. Я не могу дождаться боя, но в этот раз вы увидите другую раскрутку их поединка.
Я хочу увидеть, как эти двое сойдутся лицом к лицу, потому что прошло уже несколько лет, и тогда это было сильно. Поверьте, если мы устроим этот бой в сентябре, то это будет триллер».
Геннадий Головкин заявил, что знает секрет победы над Саулем Альваресом.
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