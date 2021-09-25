Хирн: «Если у Усика окажется чугунная челюсть, то у Джошуа будут неприятности»

Промоутер назвал еще одну причину, по которой он опасается за AJ в поединке с украинцем

Фото: boxingscene.com Эдди Хирн, промоутер британского чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-1-0, 22 KO), назвал еще одну причину, по которой он опасается за своего подопечного в поединке с украинцем Александром Усиком (18-0-0, 13 KO). Промоутера цитирует портал boxingnews24.com: «Я хочу увидеть, насколько хорошо Усик держит удар. А у него может оказаться фантастический подбородок. Вероятность есть, потому что он уже встречался с реальными панчерами. Гассиев и Бриедис били тяжело, но на этот раз он столкнется с мощью иного рода. Хотя, если у него окажется чугунная челюсть, то нас ждут плохие новости». На портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.

Рене Тер Велде