Промоутер Джошуа: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
Хирн: «Фьюри хочет бой попроще, чем с Усиком»
Эдди уверен, что в планы Тайсона никогда не входило драться с украинцем в следующем поединке
16:49
Фото: XSPORT
Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн в интервью iFL TV рассказал, что в чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) хочет следующим проходной бой, а не сражение с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
У него была возможность организовать бой с Усиком. И когда все переходит к делу, он действительно не готов, не хочет этого боя.
Что хочет Фьюри – так это бой попроще в марте. Но теперь он дерется с Уайтом. К слову, после этой хр**и он еще и будет нокаутирован Диллианом. Реальность такова – Тайсон никогда не хотел боя с Усиком.
Менеджер украинца также заявил, что проблемой организации боя является британец.
Комментарии 0