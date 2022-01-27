Хирн: «Фьюри хочет бой попроще, чем с Усиком»

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 21
Сейчас 0
Сегодня 8
Завтра 3
Развернуть Свернуть
Хоккей (8 событий из 8) показать все
НХЛ 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Оттава Сенаторс - Баффало Сэйбрс 5:0 Окончен
02:00 Каролина Харрикейнс - Вегас Голден Найтс 4:3 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Даллас Старз 1:5 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Аризона Койотис 6:3 Окончен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Филадельфия Флайерс 4:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Флорида Пантерс 3:5 Окончен
05:00 Ванкувер Кэнакс - Эдмонтон Ойлерс 2:3 Окончен
05:00 Сиэтл Кракен - Нэшвилл Предаторс 2:4 Окончен
Баскетбол (9 событий из 9) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Филадельфия Севенти Сиксерс - Нью-Орлеан Пеликанс 117:107 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Денвер Наггетс 105:110 Окончен
02:00 Торонто Рэпторс - Шарлотт Хорнетс 125:113 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Лос-Анджелес Клипперс 115:116 Окончен
02:30 Бостон Селтикс - Сакраменто Кингз 128:75 Окончен
02:30 Бруклин Нетс - Лос-Анджелес Лейкерс 96:106 Окончен
03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс 104:134 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс 107:109 Окончен
05:00 Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс 130:92 Окончен
Теннис (4 события из 10) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
07:25 Jannik Sinner - Стефанос Циципас 0:3 Окончен
10:30 Felix Auger Aliassime - Даниил Медведев 2:3 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Даниэлле Росе Коллинс - Ализе Корне 2:0 Окончен
04:00 Ига Святек - Кайя Канепи 2:1 Окончен
нет важных матчей
Хоккей (1 событие из 1) показать все
Хоккейная Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:00 СК Сокол - Альтаир -:- Запланирован
Баскетбол (5 событий из 5) показать все
НБА 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
03:00 Бруклин Нетс - Денвер Наггетс 118:124 Окончен
03:00 Чикаго Буллз - Торонто Рэпторс 111:105 Окончен
03:30 Сан-Антонио Сперс - Мемфис Гриззлис 110:118 Окончен
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Химик - БК Одесса -:- Перенесен
19:00 Днепр - Харьковские Соколы -:- Перенесен
Теннис (2 события из 6) показать все
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
10:30 Эшлей Барти - Мэдисон Кейз 2:0 Окончен
11:55 Даниэлле Росе Коллинс - Ига Святек 2:0 Окончен
Баскетбол (2 события из 2) показать все
Суперлига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 БК Запорожье - Прометей -:- Запланирован
18:30 Черкасские Мавпы - Будивельник -:- Запланирован
Теннис (1 событие из 3) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
05:30 Matteo Berrettini - Рафаэль Надаль -:- Запланирован

Хирн: «Фьюри хочет бой попроще, чем с Усиком»

Эдди уверен, что в планы Тайсона никогда не входило драться с украинцем в следующем поединке
Бокс Профессиональный бокс
16:49
Хирн: «Фьюри хочет бой попроще, чем с Усиком»
Фото: XSPORT

Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн в интервью iFL TV рассказал, что в чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) хочет следующим проходной бой, а не сражение с Александром Усиком (19-0, 13 KO):

У него была возможность организовать бой с Усиком. И когда все переходит к делу, он действительно не готов, не хочет этого боя.

Что хочет Фьюри – так это бой попроще в марте. Но теперь он дерется с Уайтом. К слову, после этой хр**и он еще и будет нокаутирован Диллианом. Реальность такова – Тайсон никогда не хотел боя с Усиком.

Менеджер украинца также заявил, что проблемой организации боя является британец.

Олег Шумейко-младший
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Тайсон Фьюри Александр Усик Эдди Хирн Энтони Джошуа

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Белью: «Победить Фьюри – практически невыполнимая миссия для Усика»
Белью: «Победить Фьюри – практически невыполнимая миссия для Усика»
Бокс Профессиональный бокс
17:45
Белью: «Нет боксера лучше Усика»
Белью: «Нет боксера лучше Усика»
Бокс Профессиональный бокс
17:36
Промоутер Джошуа: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
Бокс Профессиональный бокс
16:21
Белью раскрыл секрет успеха Фьюри
Белью раскрыл секрет успеха Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
15:58
Менеджер Усика ответил Фьюри: «Это ты не даешь этому поезду тронуться»
Менеджер Усика ответил Фьюри: «Это ты не даешь этому поезду тронуться»
Бокс Профессиональный бокс
14:50
Мегафайта за абсолюта не будет. Джошуа и Уайт не дали возможность состояться поединку Усик – Фьюри
Мегафайта за абсолюта не будет. Джошуа и Уайт не дали возможность состояться поединку Усик – Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
14:11

Новости: Бокс

Белью: «Победить Фьюри – практически невыполнимая миссия для Усика»
Белью: «Победить Фьюри – практически невыполнимая миссия для Усика»
Профессиональный бокс
17:45
Белью: «Нет боксера лучше Усика»
Белью: «Нет боксера лучше Усика»
Профессиональный бокс
17:36
Хирн: «Фьюри хочет бой попроще, чем с Усиком»
Хирн: «Фьюри хочет бой попроще, чем с Усиком»
Профессиональный бокс
16:49
Промоутер Джошуа: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
Профессиональный бокс
16:21
Белью раскрыл секрет успеха Фьюри
Белью раскрыл секрет успеха Фьюри
Профессиональный бокс
15:58
Робсон Консейсао – Ксавьер Мартинес. Онлайн трансляция
Робсон Консейсао – Ксавьер Мартинес. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
15:19
Они определят соперника для Канело. Илунга Макабу – Табисо Мчуну. Онлайн трансляция
Они определят соперника для Канело. Илунга Макабу – Табисо Мчуну. Онлайн трансляция
Профессиональный бокс
14:59
Менеджер Усика ответил Фьюри: «Это ты не даешь этому поезду тронуться»
Менеджер Усика ответил Фьюри: «Это ты не даешь этому поезду тронуться»
Профессиональный бокс
14:50
Мегафайта за абсолюта не будет. Джошуа и Уайт не дали возможность состояться поединку Усик – Фьюри
Мегафайта за абсолюта не будет. Джошуа и Уайт не дали возможность состояться поединку Усик – Фьюри
Профессиональный бокс
14:11
Все новости

Популярные новости

Марлос близок к переходу в «Динамо»
Марлос близок к переходу в «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
21 января 20:35
1
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
5
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Небитый украинский нокаутер-супертяж трижды уронил соперника, а затем рефери остановил бой. Видео
Бокс Профессиональный бокс
22 января 22:05
3
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Даже Усик упал. Видео единственного нокдауна в карьере Александра
Бокс Профессиональный бокс
22 января 12:50
2
Все новости