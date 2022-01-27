Хирн: «Фьюри хочет бой попроще, чем с Усиком»

Фото: XSPORT

Промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) Эдди Хирн в интервью iFL TV рассказал, что в чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) хочет следующим проходной бой, а не сражение с Александром Усиком (19-0, 13 KO):



Что хочет Фьюри – так это бой попроще в марте. Но теперь он дерется с Уайтом. К слову, после этой хр**и он еще и будет нокаутирован Диллианом. Реальность такова – Тайсон никогда не хотел боя с Усиком.