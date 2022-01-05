Тренер Фьюри: «Меня разочаровало выступление не только Джошуа, но и Усика»
Хирн: «Фьюри – лучший супертяж в мире»
Промоутер считает, что «Цыганскому Королю» еще предстоит подтвердить свой статус
15:25
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com
Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал о своем отношении к чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 KO).
«Некоторые люди всегда считают, что я как-то плохо о нем отзываюсь. Я никогда не говорю по-настоящему плохо о Тайсоне Фьюри. Иногда я думаю, что он – лучший супертяж в мире, но он должен мне это доказать. Прямо сейчас на бумаге он – супертяж номер один в мире. Я не против такое сказать. Я уважаю людей, которые достигают успеха и величия.
Он в другой команде, или как вы это назовете, но он доказал, что я был неправ. Я не сожалею. Хотел бы я принять участие в организации поединка Фьюри – Уайлдер? Конечно. Это же мой хлеб, это то, ради чего я живу. Но, в тоже время, я знаю, что у нас есть Диллиан Уайт, Чисора, Джошуа... Это была бы действительно неудобная ситуация – попытаться иметь их обоих в ростере. Но нельзя сказать, что я не уважаю такого бойца, такую личность, как Тайсон Фьюри. Потому что он стал большой звездой».
Тайсон Фьюри планирует провести следующий поединок в Саудовской Аравии.