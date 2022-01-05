Хирн: «Фьюри – лучший супертяж в мире»

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Известный британский промоутер Эдди Хирн рассказал о своем отношении к чемпиону мира по версии WBC Тайсону Фьюри (31-0-1, 22 KO).

Он в другой команде, или как вы это назовете, но он доказал, что я был неправ. Я не сожалею. Хотел бы я принять участие в организации поединка Фьюри – Уайлдер? Конечно. Это же мой хлеб, это то, ради чего я живу. Но, в тоже время, я знаю, что у нас есть Диллиан Уайт, Чисора, Джошуа... Это была бы действительно неудобная ситуация – попытаться иметь их обоих в ростере. Но нельзя сказать, что я не уважаю такого бойца, такую личность, как Тайсон Фьюри. Потому что он стал большой звездой».