Хирн: «Фьюри сейчас лучший в супертяжелом весе, но Джошуа его победит»

Эдди Хирн / фото - Sky Sports

Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) признал, что действующий чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) сейчас является лучшим бойцом хэвивейта. Но специалист уверяет, что его подопечный способен победит Тайсона в их очном противостоянии. Цитирует Хирна портал Metro.

Я видел, что он поднялся в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий, после того, как победил Уайлдера в третьем бою. Все же мы не сможем понять, насколько он хорош, пока Тайсон не будет побеждать претендентов на его титул. Мы знаем, что Фьюри сильный боец, в этом нет сомнений, но чтобы стать выдающимся, нужно побеждать претендентов и других чемпионом своей весовой категории».