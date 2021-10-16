Хирн: «Фьюри сейчас лучший в супертяжелом весе, но Джошуа его победит»
Эдди Хирн, промоутер экс-чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2, 21 КО) признал, что действующий чемпион WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) сейчас является лучшим бойцом хэвивейта. Но специалист уверяет, что его подопечный способен победит Тайсона в их очном противостоянии. Цитирует Хирна портал Metro.
«Я считаю Энтони Джошуа лучшим супертяжеловесом в мире, и уверен, что он победит Тайсна Фьюри. Но прямо сейчас, если посмотреть на то, что произошло в супертяжелом весе в последние несколько недель – Фьюри, пожалуй, лучший. Трудно спорить, что это не так.
Я видел, что он поднялся в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий, после того, как победил Уайлдера в третьем бою. Все же мы не сможем понять, насколько он хорош, пока Тайсон не будет побеждать претендентов на его титул. Мы знаем, что Фьюри сильный боец, в этом нет сомнений, но чтобы стать выдающимся, нужно побеждать претендентов и других чемпионом своей весовой категории».
Напомним, Джошуа не будет менять команду перед реваншем с Усиком.
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