«Чемпион по жизни». Лопес продолжает нести какую-то ахинею после поражения Камбососу
Хирн готов организовать поединок для Камбососа в Австралии
Британский промоутер не забыл упомянуть и о Хэйни
18:59
Эдди Хирн / Фото - standard.co.ukПрезидент Matchroom Boxing, британский промоутер Эдди Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV высказался о возможности проведения поединка между абсолютным чемпионом мира в легком дивизионе Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО) и Девином Хэйни (26-0, 15 КО).
«Очевидно, что Джорджу (Камбососу) теперь нужен бой с Хэйни за все титулы. Это был бы правильный и логичный поединок. Но давайте все же помнить, что у Дэвина (Хейни) впереди уже есть схватка – сперва ему нужно побить Джозефа Диаса».
«Камбосос победил в статусе андердога. Так что фавориту Хэйни тоже стоит об этом помнить и быть начеку. С удовольствием поработал бы с Джорджем. С удовольствием сделал бы ему большой бой в Австралии. Это просто мечта. Они приехали из Австралии, побили Лопеса и отобрали все его титулы. Это просто невероятная история».
Камбосос стал новым абсолютным чемпионом мира в легком весе, раздельным решением судей победив Теофимо Лопеса.
Ранее Хэйни вызвал на поединок Камбососа.