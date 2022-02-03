Уоррен прокомментировал обвинения Хирна в срыве боя Фьюри с Усиком
Хирн: «Канело реально считает себя совершенно непобедимым»
Промоутер считает, что абсолютный чемпион может оставаться таким до кона карьеры
08:58
Сауль Альварес / фото - Getty Images
Эдди Хирн, промоутер абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО), в интервью на шоу Ариэля Хельвани The MMA Hour высказался о менталитете Канело, заявив, что мексиканец считает себя непобедимым.
«Когда ты находишься рядом с кем-то вроде Канело, то начинаешь понимать важность уверенности в себе и настроя бойца. Он считает, что он совершенно непобедим. Он, наверное, думает, что может победить и Энтони Джошуа. Такой у него менталитет».
Ранее Хирн подтвердил, что Уайт наконец-то дал согласие на бой с Фьюри.