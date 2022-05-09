Хирн: «Канело выглядел уставшим и опустошенным в бою с Биволом»

Промоутер прокомментировал победу россиянина над мексиканцем

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн прокомментировал победу чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (19-0, 11 KO) над абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (57-1-2, 39 KO).

Промоутера цитирует ресурс boxingnews24.com:

«Я думаю, что слишком неуважительно по отношению к Дмитрию Биволу, сейчас говорить об Альваресе. Временами Канело выглядел немного уставшим и опустошенным. Было ли это потому, что он поднялся в полутяжелый вес или по другой причине, сложно сказать. Но давайте не будем отнимать заслуги Бивола. Он все хорошо сделал в этом бою. У Дмитрия был идеальный удар, идеальные ноги. Он невероятно провел этот поединок. Так что вместо того, чтобы говорить хорошо или плохо провел этот бой Сауль, нужно просто отдать должное Биволу».

Дмитрий Бивол защитил титул WBA в полутяжелом весе в бою с Саулем Альваресом.