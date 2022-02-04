Хирн: «Я вижу Чарло самым простым вариантом для боя с Канело»
Хирн хочет, чтобы Андраде и Бенавидес встретились в очном противостоянии
Победитель этого боя станет обязательным претендентом по версиям WBC и WBO
13:08
Эдди Хирн / Фото - skysportsПрезидент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн желает, чтобы его подопечный Деметриус Андраде (31-0, 19 KO) вышел в ринг против Давида Бенавидеса (25-0, 22 KO).
По словам Хирна, победитель этого поединка станет обязательным претендентом по версиям WBC и WBO во втором среднем дивизионе.
Цитирует Хирна boxingnews24.com.
«Вот о чем мы говорим, если Альварес не будет доступен для обязательных претендентов, то WBC и WBO согласятся на бой между Андраде и Бенавидесом. Обоим парням придется смириться. Андраде готов принять этот бой прямо сейчас. Я уверен в этом. Бенавидес должен драться с Лемье. Думаю, он спокойно выиграет этот поединок, а после этого посмотрим, согласится ли он разделить ринг с Деметриусом. Это хороший бой. Я высоко оцениваю Бенавидеса. Он действительно хороший боец».
Ранее сообщалось, что Андраде ведет переговоры относительно отборочного поединка по версии WBO во втором среднем весе против британского проспекта Зака Паркера (22-0, 16 KO).