Хирн хочет организовать бой Гарсиии и Прогрейса

Эдди хочет хорошо заработать на этом поединке





Майки Гарсия, Реджис Прогрейс

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что хотел бы организовать бой экс-чемпиона мира в четырех весовых категориях Майки Гарсии (40-1, 30 KO) и Реджиса Прогрейса (26-1, 22 KO), который имеет все шансы состояться осенью этого года. Слова промоутера приводит портал boxingscene.com.



«Это отличный пример поединка, с которым вы можете прийти к DAZN. Да, у этих парней нет с нами контракта, но мы скажем: «Это бой стоит того, сколько вы готовы за него заплатить?» После чего мы вернемся к бойцам и сообщим им цифры. Да, в свое время мы, наверное, переплатили за бой Гарсии и Варгаса, но мне все равно очень нравится идея встречи Гарсии и Прогрейса. Мы могли бы добавить их в наши осенние планы».

Напомним, ранее Гарсия заявил, что готов к бою с Джервонтой Дэвисом.