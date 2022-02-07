Хирн хочет подписать Кроуфорда

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Промоутер Эдди Хирн заявил, что он заинтересован в подписании топа рейтинга pound-for-pound Теренса Кроуфорда (38-0, 29 KO). Слова Хирна приводит boxingscene.com:



Исторически в этой весовой категории доминирует PBC. Так что заполучить Кроуфорда и заплатить ему большие деньги – это одно, а дать ему достойный поединок, который пройдет на DAZN – уже посложнее.

У нас нет доступа к топам полусреднего веса – лучший пример Эррол Спенс. Снова, сколько денег сможет генерировать Кроуфорд?

Теренс – невероятный боец, но Top Rank не достаточно хорошо поработала над тем, чтобы сделать его привлекательным в финансовом плане.

Я заинтересован, ведь он топ-боец, но нам будет сложно утолить его потребности, если он не окажется благоразумным.