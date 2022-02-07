Хирн хочет подписать Кроуфорда
Промоутер Эдди Хирн
заявил, что он заинтересован в подписании топа рейтинга pound-for-pound Теренса Кроуфорда
(38-0, 29 KO). Слова Хирна приводит boxingscene.com:
Конечно, я бы хотел подписать Кроуфорда. Это боец, входящий в топ P4P, что говорит о его ценности как боксера. У нас были беседы с его представителями. Проблема в том, что мы сможем предложить Теренсу в его весовой категории?
Исторически в этой весовой категории доминирует PBC. Так что заполучить Кроуфорда и заплатить ему большие деньги – это одно, а дать ему достойный поединок, который пройдет на DAZN – уже посложнее.
У нас нет доступа к топам полусреднего веса – лучший пример Эррол Спенс. Снова, сколько денег сможет генерировать Кроуфорд?
Теренс – невероятный боец, но Top Rank не достаточно хорошо поработала над тем, чтобы сделать его привлекательным в финансовом плане.
Я заинтересован, ведь он топ-боец, но нам будет сложно утолить его потребности, если он не окажется благоразумным.
После завершения сотрудничества с Top Rank Кроуфорд подал иск на 10 миллионов долларов на Боба Арума.