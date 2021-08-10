Хирн хочет устроить Уайту бой с Арреолой

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер обладателя временного титула WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-2, 18 КО), сообщил, что он не прочь видеть следующим соперником британца ветерана ринга из США Криса Арреолу (38-7-1, 33 КО).

Промоутера цитирует портал boxingnews24.com:

Поэтому вместо того, чтобы попытаться организовать бой в сентябре, давайте-ка устроим действительно крупный поединок где-то в октябре, и прямо сейчас мы работаем над этим. Для Уайта есть целая россыпь оппонентов. Нам неплохо так запал в душу [Крис] Арреола, из-за чего я уже говорил об этом с [менеджером] Луисом ДеКубасом и еще несколькими людьми.

Знаю, что раньше уже упоминалось имя Джермейна Франклина. Думаю, Диллиан хочет самый настоящий бой, и схватка с Арреолой чрезвычайно интригует».