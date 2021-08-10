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Хирн хочет устроить Уайту бой с Арреолой

Промоутер считает возможный поединок между британцем и американцем весьма интригующим
Бокс Профессиональный бокс
08:15
Хирн хочет устроить Уайту бой с Арреолой
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер обладателя временного титула WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-2, 18 КО), сообщил, что он не прочь видеть следующим соперником британца ветерана ринга из США Криса Арреолу (38-7-1, 33 КО).

Промоутера цитирует портал boxingnews24.com:

«Каждый из нас ждал на дату поединка Канело, но затем все так обернулось, что мы осознали, что у нас осталось всего шесть недель. Думаю, мы вроде как смирились с тем фактом, что до конца этого года Уайт выйдет на ринг всего один раз.

Поэтому вместо того, чтобы попытаться организовать бой в сентябре, давайте-ка устроим действительно крупный поединок где-то в октябре, и прямо сейчас мы работаем над этим. Для Уайта есть целая россыпь оппонентов. Нам неплохо так запал в душу [Крис] Арреола, из-за чего я уже говорил об этом с [менеджером] Луисом ДеКубасом и еще несколькими людьми.

Знаю, что раньше уже упоминалось имя Джермейна Франклина. Думаю, Диллиан хочет самый настоящий бой, и схватка с Арреолой чрезвычайно интригует».

Диллиан Уайт считает, что непростая победа Энди Руиса (34-2, 22 КО) над Крисом Арреолой показала настоящий уровень американского экс-чемпиона с мексиканскими корнями.

Рене Тер Велде
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Теги

Эдди Хирн Диллиан Уайт Крис Арреола

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