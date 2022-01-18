Под трек на украинском. Усик зажигательным танцем отметил свое 35-летие
Хирн: «Хотел бы увидеть, как Джошуа побеждает Усика в Великобритании»
Промоутер «Эй-джея» – о том, где пройдет реванш
08:58
Фото: Boxing News
Эдди Хирн, промоутер бывшего двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), вновь намекнул, что реванш его клиента против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО) пройдет в Великобритании. Слова Хирна приводит BBC:
«Энтони Джошуа обязан победить в этом бою. Я бы хотел увидеть, как он побеждает в Великобритании. Апрель – вероятная дата этого поединка. Я чувствую, что этот бой снова состоится в Великобритании.
Было бы отлично опять посетить стадион «Тоттенхэм Хотспур». «Уэмбли» – тоже хороший вариант. У нас есть ряд международных предложений».
Напомним, реванш Джошуа – Усик запланирован на апрель 2022 года.
Недавно промоутер украинца анонсировал громкие новости.
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