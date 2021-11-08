Лопес: «Не вижу никого, кто сделает шаг вперед ради боя с Ломаченко»
Хирн: «Лопес не является абсолютным чемпионом»
Эдди уверен, что для такого статуса Теофимо нужно выиграть у Хэйни
16:48
Теофимо Лопес / Фото: DAZN
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что чемпион мира WBO, WBA, IBF и франчайзинговый WBC Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) не является абсолютным чемпионом.
«Как бы ни было, люди отказываются признавать франчайзинговый титул. У нас есть чемпион WBC, и это Дэвин Хэйни. Поэтому, как я считаю, санкционирующие организации не должны смотреть на Лопеса как на абсолютного чемпиона.
Лопес не является абсолютным чемпионом мира, хотя, он должен был бы им быть. Единственный способ выяснить кто прав – это бой с Хэйни».
Напомним, Хирн намерен организовать бой Лопеса с Хэйни сразу после схватки против Джорджа Камбососа.