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Хирн: «Лопес вернется и снова станет чемпионом»
Эдди допускает, что помешать Теофимо может только отец
12:30
Эдди Хирн / Фото: talkSPORT
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил в интервью YouTube-каналу Boxing Social, что Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) снова вернется на вершину.
«Тебя победили, и здесь нет ничего позорного. Просто смирись с поражением и возвращайся. Лопес – потрясающий боксер, он вернется и снова станет чемпионом. Но как ты изменишься или приспособишься, если ты прислушиваешься к ошибочным суждениям и плохим указаниям в углу».
Напомним, Хирн высказался об обвинениях Лопеса-старшего о том, что Теофимо засудили в бою с Камбососом.
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