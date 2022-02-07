Хирн: «Макгрегор перерос UFC, он стал настоящим кошмаром для них»

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью The MMA Hour высказался о бывшем чемпионе UFC Коноре Макгрегоре (22-6) и его роли в промоушене.

Потому что это не совсем то, что называется игрой. Им не нужна звезда, которая больше, чем UFC.

Но Конор Макгрегор перерос UFC. Действительно. И он – настоящий кошмар для этих парней».