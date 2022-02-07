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Хирн: «Макгрегор перерос UFC, он стал настоящим кошмаром для них»
Промоутер высказался о звездном ирландце
17:50
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью The MMA Hour высказался о бывшем чемпионе UFC Коноре Макгрегоре (22-6) и его роли в промоушене.
«Я чувствую, что в UFC не хотят, чтобы боец рос. Я почти смеялся над тем, что делает Конор, потому что я не мог представить, как он будет разрывать эту организацию.
Потому что это не совсем то, что называется игрой. Им не нужна звезда, которая больше, чем UFC.
Но Конор Макгрегор перерос UFC. Действительно. И он – настоящий кошмар для этих парней».
Дастин Порье (28-7) готов провести боксерский поединок с Конором Макгрегором.
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