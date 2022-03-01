Хирн: «Мы все еще работаем над организацией реванша между Усиком и Джошуа»

Вооруженный конфликт на территории Украины не является преградой для проведения поединка

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что несмотря на вооруженный конфликт на территории Украины, они все еще работают над организацией реванша между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Слова Хирна приводит ресурс boxing247.com:

«Мы сделаем официальное объявление, когда определимся с местом проведения. Очевидно, что сейчас у Усика много других дел и мы уважаем его позицию. Но мы все еще работаем за кулисами с Фредди и Александром Красюком. Скоро мы определимся с местом проведения боя».

Эдди Хирн не был удивлен возвращением Александра Усика в Украину.