Промоутер Диаса опроверг повторный слух о бое с Хэйни
Хирн намерен организовать поединок Хэйни – Ромеро
Президент Matchroom Boxing отметил ажиотаж вокруг возможного боя
17:47
Девин Хэйни / Фото - boxingscene.comПромоутер чемпиона мира по версии WBC в легком дивизионе, американца Девина Хэйни (26-0-0, 15 KO), Эдди Хирн, заявил, что готов организовать своему подопечному поединок против скандального соотечественника Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO), который до недавнего времени удерживал «временный» титул WBA.
Цитирует президента Matchroom Boxing boxingscene.com.
«Ролли появился из ниоткуда. По всей видимости, он какое-то время боксировал на хардкорных фанатских каналах, после чего появился на большой площадке. Думаю, в этом бое есть немалая привлекательность и накал. И потому он имеет смысл, хотя «Джо-Джо» Диас все еще приоритет для нас. Он настоящий претендент, и этим все сказано. Никакого неуважения к Ролли».
Напомним, что Хэйни запросил невероятный гонорар за бой с Ромеро.
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