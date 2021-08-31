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Хирн намерен организовать поединок Хэйни – Ромеро

Президент Matchroom Boxing отметил ажиотаж вокруг возможного боя



Бокс Профессиональный бокс
17:47
Хирн намерен организовать поединок Хэйни – Ромеро
Девин Хэйни / Фото - boxingscene.com
Промоутер чемпиона мира по версии WBC в легком дивизионе, американца Девина Хэйни (26-0-0, 15 KO), Эдди Хирн, заявил, что готов организовать своему подопечному поединок против скандального соотечественника Роландо Ромеро (14-0-0, 12 KO), который до недавнего времени удерживал «временный» титул WBA.

Цитирует президента Matchroom Boxing boxingscene.com.

«Ролли появился из ниоткуда. По всей видимости, он какое-то время боксировал на хардкорных фанатских каналах, после чего появился на большой площадке. Думаю, в этом бое есть немалая привлекательность и накал. И потому он имеет смысл, хотя «Джо-Джо» Диас все еще приоритет для нас. Он настоящий претендент, и этим все сказано. Никакого неуважения к Ролли».


Напомним, что Хэйни запросил невероятный гонорар за бой с Ромеро.



Владимир Кириченко
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Теги

Девин Хэйни Роландо Ромеро Эдди Хирн Matchroom Boxing

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