Камбосос обвинил команду Лопеса в намерении заразить его и беременную жену COVID-19
Хирн намерен организовать поединок Лопес – Хэйни в следующем году
Президент Matchroom Boxing уже анонсировал следующий бой своего подопечного
09:47
Лопес и Хэйни / Фото - sportskeedaПрезидент промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн верит, что абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) и обладатель титула WBC Девин Хэйни (26-0, 15 КО) проведут очный поединок в следующем году.
«Я сказал Тео и его отцу, что мы готовы устроить бой с Хэйни. Он ответил: «Мы его вздрючим». Я сказал: «Хорошо. Я просто говорю, что мы готовы организовать этот поединок». Так что в конце года у нас будет огромный ивент [Хэйни – Джозеф Диас] в легком весе. Бой Теофимо Лопеса против Джорджа Камбсососа устроят DAZN и Matchroom».
«Надеюсь, что бой Девина Хэйни и Джозефа Диаса тоже организуют DAZN и Matchroom. Мы устроим поединок Лопес – Хэйни в следующем году. Я раньше сказал Девину, что Теофимо наверняка хочет с ним драться. Он ответил: «Нет, Лопес со мной не побьется». Я сказал: «Я с тобой не соглашусь. Думаю, Теофимо подерется».
«И Лопесу-старшему сейчас, и Хэйни раньше я говорил, что действительно верю в то, что Теофимо проведет бой с Девином. Когда у нас возник спор с отцом Лопеса, я дал ему слово, что Девин хочет драться с ними и сделает это».
А тем временем Джордж Камбосос-младший (19-0, 10 КО) бросил вызов Хэйни.
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