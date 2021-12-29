Тренер Уайлдера назвал победителя боя Фьюри – Усик
Хирн намерен организовать поединок между Уайлдером и Чисорой
Британский промоутер обратился к экс-чемпиону мира
21:27
Дерек Чисора и Деонтей Уайлдер / Фото - metro.co.ukПрезидент Matchroom Boxing, британский промоутер Эдди Хирн намерен организовать поединок между экс-чемпионом мира в супертяжелом дивизионе Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 КО) и британцем Дереком Чисорой (32-12, 23 KO).
Цитирует Уайлдера Boxing News 24.
«Что ж, мой хороший друг Деонтей Уайлдер, пора подарить рождественское настроение всем фанатам супертяжелого веса. Кто бы мог подумать, что два поражения подряд поспособствуют росту популярности и укреплению авторитета для этого бойца».
«В прошлом бою против Тайсона Фьюри, Уайлдер проявил столько духа и приобрел столько фанатов».
«Деонтей, мы хотим снова увидеть тебя в ринге. Я слышал, что были разговоры о пенсии, но впереди еще так много работы и так много отличных боев».
«К примеру, у меня есть идеальный соперник для тебя – Дерек Чисора. Уайлдер может предположить, что это легкий бой для него, но Дерек готов».
Напомним, накануне Чисора проиграл бой Джозефу Паркеру единогласным решением судей, трижды побывав в нокдауне.