Хирн намерен в начале 2022 года свести Бивола с британским топ-проспектом

Но перед этим Джошуа Буатси проведет промежуточный бой

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Влиятельный британский промоутер Эдди Хирн намерен организовать бой двух своих клиентов в полутяжелом весе, сообщает boxingnews24.com.

Речь идет о чемпионе мира WBA Super Дмитрии Биволе (18-0, 11 КО) и британском топ-проспекте Джошуа Буатси (15-0, 13 КО). Поединок планируется на начало 2022 года. Однако перед этим Буатси должен провести промежуточный бой в ноябре.

Напомним, на поединок с Биволом хочет провести мексиканец Хильберто Рамирес. Сам россиянин надеется, что ему удастся заполучить бой против самого кассового боксера современности.