Хирн нашел соперника Лопесу для дебюта в новом весе

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Промоутер Эдди Хирн обратился к бывшему абсолютному чемпиону мира в легком весе Теофимо Лопесу (16-1, 12 КО) предложив ему бой в первом полусреднем весе против Монтаны Лава (17-0-1, 9 КО). Слова Хирна приводит boxingnews24.com:

У меня нет сомнений, что они вернутся. Они устроили нам один из лучших боев уходящего года в Madison Square Garden. Вероятно, пришло время подняться Теофимо в первый полусредний вес. У меня есть для тебя соперник в этой весовой категории. Монтана Лав, наш недавний контракт из Кливленда.

Он засветился на MGM Grand, через неделю после боя Лопеса и Камбососа. Так что, если Лопес решится подняться в весе, Монтана ждет тебя. Скоро увидимся».