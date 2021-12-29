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02:30 Оттава Сенаторс - Бостон Брюинс -:- Перенесен
02:30 Торонто Мейпл Лифс - Питтсбург Пингвинс -:- Перенесен
02:30 Виннипег Джетс - Чикаго Блэкхокс -:- Перенесен
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Детройт Ред Уингс -:- Перенесен
03:30 Сент-Луис Блюз - Эдмонтон Ойлерс -:- Запланирован
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03:00 Чикаго Буллз - Атланта Хоукс -:- Запланирован
03:30 Сан-Антонио Сперс - Майами Хит -:- Запланирован
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Хирн нашел соперника Лопесу для дебюта в новом весе

Промоутер уверен, что экс-чемпион вернется в бокс
Бокс Профессиональный бокс
08:10
Хирн нашел соперника Лопесу для дебюта в новом весе
Фото: Sky Sports

Промоутер Эдди Хирн обратился к бывшему абсолютному чемпиону мира в легком весе Теофимо Лопесу (16-1, 12 КО) предложив ему бой в первом полусреднем весе против Монтаны Лава (17-0-1, 9 КО). Слова Хирна приводит boxingnews24.com:

«Что ж, я не очень уверен, что меня ждут в доме Теофимо Лопеса на Рождество, но надеюсь, что все же это не так, потому что мы неплохо ладили. Я хотел бы разделить пирог, стакан молока или скотч с мистером Лопесом-старшим.

У меня нет сомнений, что они вернутся. Они устроили нам один из лучших боев уходящего года в Madison Square Garden. Вероятно, пришло время подняться Теофимо в первый полусредний вес. У меня есть для тебя соперник в этой весовой категории. Монтана Лав, наш недавний контракт из Кливленда.

Он засветился на MGM Grand, через неделю после боя Лопеса и Камбососа. Так что, если Лопес решится подняться в весе, Монтана ждет тебя. Скоро увидимся».


Напомним, после поражения Джорджу Камбососу в команде Лопеса заявили о переходе в первый полусредний вес. Впрочем, позже появилась информация, что американец и вовсе намерен завершить карьеру.

Сергей Остапенко
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Эдди Хирн Теофимо Лопес

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