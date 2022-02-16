Хирн пытается организовать бой Чисора – Ортис
Хирн назвал двух потенциальных соперников для Чисоры
Промоутер уже ведет переговоры
08:10
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн назвал двух потенциальных соперников для Дерека Чисоры (32-12, 23 KO) на следующий поединок.
Хирна цитирует ресурс boxingnews24.com:
«Я разговаривал с Чисорой прошлой ночью. С Ортисом получился бы отличный бой, но Дерек не фанат левшей. Мы оба склоняемся в сторону Арреолы, но при это понимаем, что бой с Ортисом намного важнее.
Сейчас мы ведем переговоры с Луисом Декубисом из PBC по поединку с Арреолой. Посмотрим, что будет дальше».
Дерек Чисора нацелен на три поединка в 2022 году.
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