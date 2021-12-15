Атлас: «Ломаченко – Дэвид Копперфильд в мире бокса»
Хирн назвал Ломаченко одним из лучших легковесов современности
Британский промоутер не забыл упомянуть и о других топах дивизиона
15 декабря 10:14
Эдди Хирн / Фото - independent.co.ukПрезидент Matchroom Boxing британский промоутер Эдди Хирн высказался относительно победы экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) в бою с Ричардом Комми (30-3, 27 КО).
Цитирует Хирна Boxing News 24.
«Я видел нокдаун и видел, как он велел углу Комми остановить бой. Все же, это был интересный поединок и потрясающее выступление Ломаченко».
«Я считаю, что Ломаченко можно назвать одним из лучших легковесов в мире, но на мое мнение в этой весовой категории есть квартет, а именно Дэвис, Хэйни, Камбосос и Гарсия. Я думаю, что эти парни подерутся между собой прежде, чем Ломаченко попадет в этот список».
Напомним, что на прошлых выходных Комми проиграл Ломаченко единогласным решением судей.