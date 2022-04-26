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Хирн назвал наиболее вероятную дату реванша Усик – Джошуа

Промоутер также сообщил о потенциальном месте проведения поединка
Бокс Профессиональный бокс
11:00
Хирн назвал наиболее вероятную дату реванша Усик – Джошуа
Фото: boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), сообщил, что реванш AJ с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO), скорее всего, состоится 23 июля на Ближнем Востоке или в Великобритании.

Хирна цитирует портал boxingscene.com:

«Мы проведем бой в июле. Безусловно, 23 июля – это дата, которая обсуждается. Однозначно сейчас она является наиболее вероятной.

Мы находимся на заключительной стадии переговоров с рядом локаций на Ближнем Востоке и в Великобритании. Мы смотрели и на Америку, но я не думаю, что бой состоится там».

Александр Усик и Энтони Джошуа договорились о реванше.

Рене Тер Велде
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Теги

Энтони Джошуа Александр Усик Эдди Хирн

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