Хирн назвал наиболее вероятную дату реванша Усик – Джошуа

Промоутер также сообщил о потенциальном месте проведения поединка

Фото: boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), сообщил, что реванш AJ с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO), скорее всего, состоится 23 июля на Ближнем Востоке или в Великобритании.

Хирна цитирует портал boxingscene.com:

«Мы проведем бой в июле. Безусловно, 23 июля – это дата, которая обсуждается. Однозначно сейчас она является наиболее вероятной. Мы находимся на заключительной стадии переговоров с рядом локаций на Ближнем Востоке и в Великобритании. Мы смотрели и на Америку, но я не думаю, что бой состоится там».

Александр Усик и Энтони Джошуа договорились о реванше.