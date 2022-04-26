«Какой эффект на Усика оказала война». Леннокс Льюис предостерегает украинца накануне реванша с Джошуа
Хирн назвал наиболее вероятную дату реванша Усик – Джошуа
Промоутер также сообщил о потенциальном месте проведения поединка
11:00
Фото: boxingscene.com
Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), сообщил, что реванш AJ с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO), скорее всего, состоится 23 июля на Ближнем Востоке или в Великобритании.
Хирна цитирует портал boxingscene.com:
«Мы проведем бой в июле. Безусловно, 23 июля – это дата, которая обсуждается. Однозначно сейчас она является наиболее вероятной.
Мы находимся на заключительной стадии переговоров с рядом локаций на Ближнем Востоке и в Великобритании. Мы смотрели и на Америку, но я не думаю, что бой состоится там».
Александр Усик и Энтони Джошуа договорились о реванше.
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