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Хирн назвал потенциальную дату следующего боя Уайта

Промоутер также перечислил возможных соперников британца
Бокс Профессиональный бокс
19:15
Хирн назвал потенциальную дату следующего боя Уайта
Диллиан Уайт / фото - boxingscene.com

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что планирует возвращение временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-2, 18 КО) на 30 октября или начало ноября.

По словам промоутера, Уайт может сразиться с Джермейном Франклином (20-0, 13 KO), Крисом Арреолой (38-7-1, 33 КО) или Чарльзом Мартином (28-2-1, 25 КО).

«Всплыла дата - 18 сентября, но у Уайта было мало времени. Так что мы нацелены на 30 октября в Великобритании или, возможно, на начало ноября. У нас есть ряд потенциальных соперников. Мы намерены довольно скоро все согласовать.

Джермейн Франклин однозначно входит в список возможных соперников. Это достойный боец. Еще Крис Арреола, Чарльз Мартин. Посмотрим».

Эдди Хирн не прочь видеть следующим соперником Диллиана Уайта ветерана ринга из США Криса Арреолу.

Рене Тер Велде
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Эдди Хирн Диллиан Уайт Крис Арреола Чарльз Мартин

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