Фьюри и Уайт получили добро от WBC на продление переговорного срока
Хирн назвал призовой фонд, который он готов собрать в случае организации боя Фьюри – Уайт
Промоутер до последнего будет бороться за право организации поединка между британцами
16:25
Фото: boxingscene.com
Эдди Хирн, промоутер претендента в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-2, 19 KО), в интервью iFL TV заявил, что до последнего будет бороться за право организации его боя с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KО).
«Я буду самым агрессивным лицом на этих переговорах, и это касается и промоутеров. Потому что я понимаю, что сторона Фьюри может прийти к нам с сумасшедшим предложением. Текущее же положение я считаю неприемлемым для Диллиана Уайта.
Вы знаете меня. Уверен, что именно меня представляют в качестве человека, который будет раскручивать этот бой… Да, это правда, я готов дать 50 миллионов. Но только в том случае, если не будет торгов. И в таком случае это будет уже не 20, а 40 процентов».
Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт получили добро от WBC на продление переговорного срока.