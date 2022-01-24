Хирн назвал призовой фонд, который он готов собрать в случае организации боя Фьюри – Уайт

Промоутер до последнего будет бороться за право организации поединка между британцами

Фото: boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер претендента в супертяжелом весе Диллиана Уайта (28-2, 19 KО), в интервью iFL TV заявил, что до последнего будет бороться за право организации его боя с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KО).

«Я буду самым агрессивным лицом на этих переговорах, и это касается и промоутеров. Потому что я понимаю, что сторона Фьюри может прийти к нам с сумасшедшим предложением. Текущее же положение я считаю неприемлемым для Диллиана Уайта. Вы знаете меня. Уверен, что именно меня представляют в качестве человека, который будет раскручивать этот бой… Да, это правда, я готов дать 50 миллионов. Но только в том случае, если не будет торгов. И в таком случае это будет уже не 20, а 40 процентов».

Тайсон Фьюри и Диллиан Уайт получили добро от WBC на продление переговорного срока.