Климас: «Я бы дважды подумал, прежде чем снова сводить его в ринге с Усиком»
Хирн назвал сроки реванша Джошуа с Усиком
Поединок, вероятнее всего, состоится в Великобритании
27 сентября 07:20
Фото: boxingscene.com
Эдди Хирн, промоутер британской звезды супертяжелого веса Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO), сообщил, что его ожидаемый реванш с украинцем Александром Усиком (19-0-0, 13 KO) может состояться в феврале.
Местом же проведения промоутер, по весьма понятным причинам, видит родную Великобританию.
Хирна цитирует портал boxingnews24.com:
«Очень мало шансов, что это будет Украина. Это не лучшая страна для февраля. Нам нужно собраться вместе, чтобы понять, где будут наибольшие деньги. И да, это вряд ли будет Украина. Я думаю, что Британия наиболее вероятна».
Александр Усик хотел бы провести реванш c Энтони Джошуа на киевском стадионе НСК «Олимпийский».