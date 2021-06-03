Хирн рассказал, когда следует ожидать поединок за статус абсолютного чемпиона Альварес – Плант
Хирн назвал возможное место проведения объединительного поединка Альварес – Плант
Глава Matchroom Boxing хотел бы поединок в Великобритании, где у Канело огромное количество поклонников
10:52
Альварес и Плант / Фото: fightnews.info
Промоутер лидера рейтинга «pound-for-pound» Сауля Альвареса (56-1-2, 38 KO) Эдди Хирн считает, что США и Великобритания – лучшие места для организации объединительного поединка мексиканца с Калебом Плантом (21-0, 12 KO).
Об этом Хирн сообщил в интервью Youtube каналу FightHype.com:
Я считаю, что это поединок для Вегаса, но мне кажется, что Канело пока не понимает, насколько большим это событие могло бы стать в Великобритании. Он побил двух британцев за последние шесть месяцев. И рейтинги DAZN в Британии были просто огромными. Потому что Канело считается суперзвездой там. Он был бы удивлен, если бы прилетел.
Также Хирн сообщил о потенциальной дате поединка за звание «абсолюта».
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