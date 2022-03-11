Паркер призвал Джошуа провести реванш
Хирн назвал возможных соперников Джошуа для промежуточного боя перед реваншем с Усиком
Деонтей Уайлдер является наиболее оптимальным вариантом
09:30
Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com
Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), назвал возможных соперников своего подопечного для промежуточного боя перед реваншем с чемпионом мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 KO) .
Слова Хирна приводит ресурс boxingnews24.com:
«Мы обсуждали Ортиса и Валлина, просто сейчас есть смысл встретиться с левшой. Также есть вариант боя против Джо Джойса или Деонтея Уайлдера.
Думаю, если прямо сейчас спросить Джошуа, кого бы он выбрал из возможных вариантов, он назвал бы Деонтея Уайлдера. Это большое противостояние. Давайте будем честными, этот поединок нельзя назвать промежуточным. Этот бой может быть более крупным, чем с Александром Усиком».
Энтони Джошуа прокомментировал несостоявшийся поединок против Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO).
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