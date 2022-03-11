Хирн назвал возможных соперников Джошуа для промежуточного боя перед реваншем с Усиком

Энтони Джошуа / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), назвал возможных соперников своего подопечного для промежуточного боя перед реваншем с чемпионом мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком (19-0, 13 KO) .

Слова Хирна приводит ресурс boxingnews24.com:

Думаю, если прямо сейчас спросить Джошуа, кого бы он выбрал из возможных вариантов, он назвал бы Деонтея Уайлдера. Это большое противостояние. Давайте будем честными, этот поединок нельзя назвать промежуточным. Этот бой может быть более крупным, чем с Александром Усиком».