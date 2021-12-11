Хирн: «Не думаю, что переговоры между Уайтом и Фьюри сдвинутся до недели торгов»

Промоутер рассказал об организации поединка между британцами

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер британского супертяжеловеса Диллиана Уайта (28-2-0, 19 KO), не сомневается в том, что если его поединок с чемпионом WBC и соотечественником Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и состоится на родине, то на их телеплатформе. Об этом промоутер рассказал в интервью Boxing Social.

«Мы сядем за стол переговоров и решим, в каком направлении двигаться. Важно сосредоточиться не на том, что будет непросто, а на том, как сделать бой. Хотя, по правде сказать, в подобных переговорах ничего не происходит до последней недели срока, когда все вдруг начинают звонить в колокола… думаю, что у нас неплохие шансы на завершение сделки. Если этот бой и состоится в Британии, то на DAZN PPV, без вариантов. Хотя показывать бойца, который не имеет контракта… это решение примет DAZN. Но, так или иначе, это будет PPV».

В WBC санкционирован поединок Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта.