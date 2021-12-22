Хирн: «Я не хотел бы оказаться на месте Боба Арума»
Хирн: «Не хочу быть таким как Арум»
Глава Matchroom Boxing рассказал, когда собирается завязать с промоутерской карьерой
10:52
Эдди Хирн / фото - Getty Images
Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Boxing Social высказался о Бобе Аруме, который в свои 90 лет продолжает заниматься организацией боев, а также рассказал, когда сам планирует завершить промоутерскую деятельность.
«Когда мой отец передавал дело, сказал: «Не завидую тебе, сынок». И сейчас смотрю на Уоррена и Арума и думаю: «Что вы делаете?» Аруму уже 90 лет. Он злой, раздражен, но он любит это дело, это его жизнь. Не хочу быть таким парнем, мне сейчас 42 года. Может, в 50 я уйду из бокса.
Когда мой отец ушел из бокса, он больше не возвращался. Уоррен говорил: «Посмотрите, он ушел из бокса». Но посмотрите на жизнь и счастье на моего отца. Проблема в том, что они не хотят уходить из-за тех, кто заменит их».
Ранее Хирн рассказал о сложностях работы промоутера.