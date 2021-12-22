Хирн: «Не хочу быть таким как Арум»

Эдди Хирн / фото - Getty Images

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Boxing Social высказался о Бобе Аруме, который в свои 90 лет продолжает заниматься организацией боев, а также рассказал, когда сам планирует завершить промоутерскую деятельность.

Когда мой отец ушел из бокса, он больше не возвращался. Уоррен говорил: «Посмотрите, он ушел из бокса». Но посмотрите на жизнь и счастье на моего отца. Проблема в том, что они не хотят уходить из-за тех, кто заменит их».