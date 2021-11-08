Хирн не против, но без спаррингов! Майк Тайсон рвется помогать Джошуа готовиться к реваншу с Усиком

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Репортаж

Майк Тайсон / Фото - Sky Sports

После поражения от Александра Усика Энтони Джошуа накрыла волна депрессии. И здесь нет ничего удивительного – поражение действительно было шокирующим. Психологическая яма экс-чемпиона мира в супертяжелом весе могла быть еще глубже, если бы не пункт о реванше с украинцем. Сейчас Энтони просто живет будущим боем и надеждой, что в нем удастся все исправить и жизнь вернется на круги своя. Вместе с чемпионскими титулами.

Однако Джошуа, несмотря на дерзкие интервью, все еще растерян. Его путешествие по тренировочным залам США в поисках нового тренера – лишнее тому подтверждение. Британца все еще мучают мысли о том, как же победить этого неудобного соперника. Тайсон Фьюри воспользовался моментом и саркастически предложил свою помощь с намеком на то, что это будет шанс отмудохать ненавистного соотечественника хотя бы в тренировочном зале. Джошуа не стал отвечать колкостями и просто согласился. Наверное, для этой ситуации это было правильным ответом – перепалки не состоялось. Она сейчас Джошуа и не нужна.

Джошуа накрыла депрессия после поражения от Усика / Фото - Sky Sports Джошуа накрыла депрессия после поражения от Усика / Фото - Sky Sports

Однако все эти эмоциональные терзания Джошуа действительно у многих вызвали не насмешки, а именно жалость. И желание помочь.

Вторым после Фьюри стал Майк Тайсон. Легендарный американец об этом заговаривал и ранее, но в понедельник британские спортивные СМИ вышли с заголовками о том, что «Железный Майк», которому в этом году выполнилось 55 лет, готов присоединиться к тренировочному лагерю Джошуа в качестве консультанта.

Майк Тайсон на поединке Альвареса и Планта / Фото - Getty Images Майк Тайсон на поединке Альвареса и Планта / Фото - Getty Images

Как выяснилось, Тайсон встретил на поединке Сауля Альвареса и Калеба Планта промоутера британца Эдди Хирна и, подстрекаемый репортером, предложил свою помощь.

«Это было бы честью. Не драться, а помогать друг другу - это было бы здорово», – воскликнул Тайсон.

Хирн поприветствовал эту идею, но уточнил, что к спаррингам с Джошуа американца не допустит.

«Конечно. Он будет там, все увидит и сделает! Но без спаррингов!»

Тайсон не против такого варианта. Более того, похоже, он готов поработать даже личным психологом Джошуа, поскольку сразу после замечания Хирна начал говорить о депрессии британского боксера.

«У него такой большой потенциал, что он не должен впадать в депрессию. Ему и Уайлдеру не нужно так переживать и закрываться от мира».

Однако и сам «Железный Майк» еще имеет некоторые мысли по поводу возвращения в ринг. В прошлом году он встречался с Роем Джонсом, и, откровенно говоря, это было унылое зрелище. Однако критические комментарии не волнуют американца, и он готов драться дальше. Недавно он посмеялся над предложением блогера Логана Пола провести бой, но, видимо, этот вызов для него не единственный.

«Дай Бог, я снова буду драться в феврале», – сказал Тайсон во время боя Альвареса и Планта.

Пока сложно сказать, пойдет ли эта история дальше разговоров, но для раскрутки будущего реванша она, безусловно, сыграет положительную роль. 55-летнему Тайсону действительно есть чем поделиться с высоты своего богатого опыта. Главное, чтобы во время консультаций Джошуа «Железный Майк» в один момент не вспомнил свой легендарный бой против Эвандера Холифилда.