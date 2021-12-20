Хирн предсказал Усику и Фьюри поражения в 2022 году

А за «абсолюта» по мнению главы Matchroom Boxing будут драться Джошуа и Уайт

Александр Усик / Фото: Matchroom

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Boxing UK предположил невероятное развитие событий в супертяжелом весе в 2022 году:



Фьюри подерется с Уайтом. И, очевидно, Диллиан, его вырубит левым хуком. Так, а AJ проведет реванш с Усиком. Энтони победит, и мы проведем бой Джошуа – Уайт за звание абсолютного чемпиона. Всякое может случиться, и мы должны быть готовы к этому. Наше дело – быть уверенными, что мы сделаем максимум для наших ребят.

Напомним, что реванш Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), а также бой Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Диллиана Уайта (28-2, 19 KO) должны состояться весной.