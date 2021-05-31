Экс-чемпион мира: «Ковалев в бою с Альваресом пришел за чеком. Типичная проблема русских – со звездами выходят, как терпилы»
Хирн: «Не вижу никого, кто смог бы одолеть Альвареса во втором среднем и полутяжелом весах»
Промоутер рассказал о планах Канело
21:19
Сауль Альварес / фото - Fightnews
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о планах лидера рейтинга Р4Р Cауля Альвареса (56-1-2, 38 КО). Промоутер уверен, что Канело никто не победит даже в полутяжелом весе. Слова Хирна приводит Boxing News 24.
«Бой с Плантом должен состояться. Он – настоящий чемпион и получит реальный чек. И он также получит шанс побороться за величие. И да, я считаю, что он хочет этого боя.
Сейчас я считаю Канело непобедимым. Я не вижу никого, кто бы смог одолеть его в 168 фунтах. И он не будет побежден и в 175 фунтах. О первом тяжелом весе не думаю, что стоит говорить. Этот парень просто не представляет, что может проиграть».
Поединок против Альвареса может заполучить российский проспект.
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