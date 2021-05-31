Хирн: «Не вижу никого, кто смог бы одолеть Альвареса во втором среднем и полутяжелом весах»

Сауль Альварес / фото - Fightnews

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о планах лидера рейтинга Р4Р Cауля Альвареса (56-1-2, 38 КО). Промоутер уверен, что Канело никто не победит даже в полутяжелом весе. Слова Хирна приводит Boxing News 24.

Сейчас я считаю Канело непобедимым. Я не вижу никого, кто бы смог одолеть его в 168 фунтах. И он не будет побежден и в 175 фунтах. О первом тяжелом весе не думаю, что стоит говорить. Этот парень просто не представляет, что может проиграть».