Арум – о бое Ломаченко – Хэйни: «Мы обязательно рассмотрим это предложение»
Хирн – о бое Ломаченко – Хэйни: «Я связался с Климасом. Мы можем сделать предложение»
В команде американца хотят боксировать с украинцем
16 марта 12:57
Эдди Хирн / Фото: talkSPORT
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что они не предлагали никаких сумм Василию Ломаченко (16-0, 12 КО) за поединок с Девином Хэйни (25-0, 15 КО). Слова промоутера приводит портал badlefthook.com.
«Я вижу много публикаций, где говорится, что бой Хэйни – Линарес точно состоится 15 мая и контракт подписан. Это неправда. Правда в том, что мы согласовали цифры с Робертом Гарсией и Golden Boy, хоть это и заняло очень много времени. Теперь мы зафиксируем это на бумаге и 15 мая – это рабочая дата. Бой состоится в районе этой даты.
Появилось небольшое препятствие в виде Ломаченко, с которым Хэйни устроил перепалку в Twitter. Билл Хэйни позвонил мне и сказал: «Послушай, мы можем получить Ломаченко?» Затем я связался с ними, а именно с его менеджером Эгисом Климасом. Мы можем сделать им предложение, если этот бой можно организовать».
Напомним, ранее отец Хэйни заявил, что за бой с его сыном Ломаченко предложили семизначный гонорар.
Также ранее Хирн заявил, что Боб Арум против боя Ломаченко и Хэйни на DAZN.