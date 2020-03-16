Хирн – о бое Ломаченко – Хэйни: «Я связался с Климасом. Мы можем сделать предложение»

Эдди Хирн / Фото: talkSPORT

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн заявил, что они не предлагали никаких сумм Василию Ломаченко (16-0, 12 КО) за поединок с Девином Хэйни (25-0, 15 КО). Слова промоутера приводит портал badlefthook.com.



Появилось небольшое препятствие в виде Ломаченко, с которым Хэйни устроил перепалку в Twitter. Билл Хэйни позвонил мне и сказал: «Послушай, мы можем получить Ломаченко?» Затем я связался с ними, а именно с его менеджером Эгисом Климасом. Мы можем сделать им предложение, если этот бой можно организовать».