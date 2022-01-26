Хирн: «В случае победы над Камбососом Хэйни сразу же станет суперзвездой»
Хирн – о бое Мартинес – Гонсалес: «Мы организовали кровавую бойню на 5 марта»
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13:00
Эдди Хирн / Фото - talksportИзвестный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением относительно грядущего поединка между чемпионом мира по версии WBC в наилегчайшем дивизионе Хулио Сезаром Мартинесом (18-1, 14 КО) и экс-обладателем титула в первом легчайшем весе Романом Гонсалесом (50-3, 41 KO).
Цитирует Хирна DAZN.
«Иногда в боксе происходят самые невероятные вещи. Я был в кинотеатре, когда фильм закончился, я посмотрел на свой телефон и вижу пропущенный звонок от менеджера Эстрады – Хуана Эрнандеса. Он мне сказал: «Эдди, мне очень жаль это говорить, но Хуан переболел COVID. Сейчас он пытается вернуться к тренировкам, но точно не будет готов к 5 марта» Я ему ответил: «Хуан, это невероятный бой и к тому же мы продали уже так много билетов».
«После этого я начал искать выход из ситуации. С начала Шон Гиббонс написал мне и предложил Джервина Анкахасе – чемпион мира IBF. Это хороший бой, но не дотягивает до уровня поединка Эстрада – Гонсалес 3. Роберт Диаз предложил кандидатуру Джошуа Франко – чемпион WBA. Я рассматривал эти две кандидатуры, но потом вспомнил о Хулио Сезаре Мартинесе, который является чемпионом на одну весовую категорию ниже. После этого я связался с Эдди Рейносо, менеджером Мартинеса, и он сказал мне: «Мой парень будет готов». Таким образом, мы организовали кровавую бойню на 5 марта».
Напомним, что Гонсалес и Хуан Франциско Эстрада должны были провести третий поединок. Сейчас между ними счет равный – 1:1.