«Тоттенхэм» в социальных сетях подогревает интерес к бою Усик – Джошуа
Хирн – о бое Усик – Джошуа: «Считаю, что Энтони – лучший, пусть он и победит»
Промоутер нервничает перед мегафайтом супертяжеловесов
08:53
Эдди Хирн / фото - DAZN
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился ожиданиями от боя чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против Александра Усика (18-0, 13 КО). Промоутер признался в комментарии Boxing News 24, что отдает предпочтение соотечественнику, хотя понимает, что поединок будет нелегкий.
«Да, у меня нет сомнений в том, что люди верят в победу Усика. Они оба олимпийские чемпионы, и сейчас это встреча объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе против бывшего абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе, входящего в «pound-for-pound». Этот бой - настоящий.
Конечно же, я нервничаю. Я нервничаю, потому что знаю, насколько хорош Энтони, и знаю, что именно в таких боях он и должен бороться за звание лучшего супертяжеловеса. И я считаю, что он лучший, поэтому он, пусть и нелегко, но победит».
Джошуа ранее раскрыл тайны подготовки к украинцу. Также уже известен соперник победителя мегафайта.
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