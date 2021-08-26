Хирн – о бое Усик – Джошуа: «Считаю, что Энтони – лучший, пусть он и победит»

Эдди Хирн / фото - DAZN

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн поделился ожиданиями от боя чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) против Александра Усика (18-0, 13 КО). Промоутер признался в комментарии Boxing News 24, что отдает предпочтение соотечественнику, хотя понимает, что поединок будет нелегкий.

Конечно же, я нервничаю. Я нервничаю, потому что знаю, насколько хорош Энтони, и знаю, что именно в таких боях он и должен бороться за звание лучшего супертяжеловеса. И я считаю, что он лучший, поэтому он, пусть и нелегко, но победит».