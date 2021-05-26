Хирн – о следующем бое Джошуа: «Усик – наиболее вероятный среди наших нескольких вариантов»

Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер обладателя титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), заявил, что обязательный претендент на пояс WBO Александр Усик (18-0, 13 KO) – наиболее вероятный кандидат на роль следующего соперника его подопечного.

Слова промоутера приводит boxing247.com:

Так что у нас есть 10 дней на переговоры об этом поединке. Если мы не договоримся за это время, то будут объявлены промоутерские торги, возможно, через 7 дней после этого. Они назначат максимальное распределение гонорара – 80-20.

Мне кажется, что мы должны отправить определенные договоренности, чтобы они утвердили распределение гонорара. Тогда мы примем решение, будем ли двигаться дальше с этим боем. Я думаю, что есть сделка, которую можно заключить на этот бой. Как по мне, это наиболее вероятный среди наших нескольких вариантов».