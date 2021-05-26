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Хирн – о следующем бое Джошуа: «Усик – наиболее вероятный среди наших нескольких вариантов»

Промоутер заявил, что украинец является наиболее вероятным соперником AJ
Бокс Профессиональный бокс
22:25
Хирн – о следующем бое Джошуа: «Усик – наиболее вероятный среди наших нескольких вариантов»
Эдди Хирн / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер обладателя титулов WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), заявил, что обязательный претендент на пояс WBO Александр Усик (18-0, 13 KO) – наиболее вероятный кандидат на роль следующего соперника его подопечного.

Слова промоутера приводит boxing247.com:

«Во вторник или среду WBO прислала нам письмо со словами: «Мы хотим, чтобы вы указали причину, почему мы не должны объявлять промоутерские торги». Это значит, что мы должны были объяснить, почему бой Джошуа – Фьюри все еще может состояться. Но у нас не было объяснений. В пятницу я написал им и сказал: «Я хочу увидеться на этих выходных с Джошуа и его командой, чтобы решить, что делать дальше. Могу ли я ответить вам в понедельник?» В субботу они ответили: «Нет, мы собираемся назначить бой».

Так что у нас есть 10 дней на переговоры об этом поединке. Если мы не договоримся за это время, то будут объявлены промоутерские торги, возможно, через 7 дней после этого. Они назначат максимальное распределение гонорара – 80-20.

Мне кажется, что мы должны отправить определенные договоренности, чтобы они утвердили распределение гонорара. Тогда мы примем решение, будем ли двигаться дальше с этим боем. Я думаю, что есть сделка, которую можно заключить на этот бой. Как по мне, это наиболее вероятный среди наших нескольких вариантов».

Эдди Хирн высказался о планах чемпиона мира по версиям WBO/WBA/IBF Энтони Джошуа.

Рене Тер Велде
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Теги

Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн

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