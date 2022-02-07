Хирн о том, будет ли бой Камбосос – Хэйни в Австралии: «Я думаю, что все зависит от финансовой составляющей»

Эдди отметил, что нужно посмотреть и на другие варианты

Эдди Хирн / Фото: talkSPORT Промоутер чемпиона мира по версии WBC в легком весе Девина Хэйни (27-0, 15 КО) Эдди Хирн прокомментировал нежелание абсолютного чемпиона мира Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) проводить свой бой за пределами Австралии. Слова промоутера приводит портал BoxingScene.com.

Отметим, ранее у Хэйни заявили, что бой с Камбососом нужно организовать в США, а не Австралии. «Я думаю, что все зависит от финансовой составляющей. Камбосос мечтает провести бой в Австралии, но если там будут COVID-ограничения или не удастся собрать деньги, то я уверен, что мы посмотрим на другие варианты. Я понимаю, что Камбосос хочет провести исторический бой в Австралии». Напомним, ранее Камбосос негативно отреагировал на заявление команды Хэйни о том, что бой может пройти не в Австралии.

Карен Агабекян