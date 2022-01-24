Хирн – о возможном отказе Джошуа от боя с Усиком: «У нас есть ряд предложений»

Президент Mathroom Boxing проведет встречу с британцем 25 января

Эдди Хирн / Фото - boxingnews24

«Во вторник я встречаюсь с Джошуа и менеджерами 258 MGT, чтобы обсудить планы на следующий бой. У нас есть ряд предложений и вариантов для обсуждения. Конечно же, цель остается прежней – снова завоевать корону в супертяжелом весе».

Ранее стало известно, что

. Затем

о том, что команда лидера хэвивейта находится в стадии переговоров с «Цыганским королем».

Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе(24-2, 22 КО),в интервью порталупрокомментировал информацию о том, что его подопечный намерен взять отступные и отказаться от незамедлительного реванша с(19-0, 13 КО), чтобы украинец смог выйти в ринг за звание абсолютного чемпиона мира с(31-0-1, 22 КО).