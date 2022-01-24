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Хирн – о возможном отказе Джошуа от боя с Усиком: «У нас есть ряд предложений»
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14:28
Эдди Хирн / Фото - boxingnews24Промоутер экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), Эдди Хирн в интервью порталу Sky Sports прокомментировал информацию о том, что его подопечный намерен взять отступные и отказаться от незамедлительного реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО), чтобы украинец смог выйти в ринг за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Во вторник я встречаюсь с Джошуа и менеджерами 258 MGT, чтобы обсудить планы на следующий бой. У нас есть ряд предложений и вариантов для обсуждения. Конечно же, цель остается прежней – снова завоевать корону в супертяжелом весе».
Ранее стало известно, что Джошуа согласился на проведение поединка Усик – Фьюри. Затем Александр Красюк подтвердил информацию о том, что команда лидера хэвивейта находится в стадии переговоров с «Цыганским королем».