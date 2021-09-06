Хирн: «Обещаю, что Джошуа станет одним из лучших тяжеловесов в истории»
Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) убежден, что его подопечный способен победить чемпиона WBC в тяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).
Промоутера цитирует портал boxingscene.com:
«Я верю, что AJ становится все лучше и лучше, он побьет Тайсона Фьюри.
Энтони недооценен. Если вы проследите за его карьерой, возвращаясь к Диллиану Уайту, победив Чарльза Мартина, сражаясь с Кличко, затем Такамом, затем Поветкиным, Паркер, Руисом, Руисом, Пулевым, Усиком...
Джошуа становился лучше от боя к бою. Я обещаю вам, что со временем он станет одним из величайших тяжеловесов всех времен. Я обещаю.
Также Энтони просто милый парень. Он живет правильной жизнью, он хочет совершенствоваться как личность и как боец каждый день, и вы должны уважать это».
Отец Тайсона Фьюри поделился мнением о грядущей встрече сына с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).