Хирн: «Обещаю, что Джошуа станет одним из лучших тяжеловесов в истории»

Энтони Джошуа / фото - skysports.com

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) убежден, что его подопечный способен победить чемпиона WBC в тяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Промоутера цитирует портал boxingscene.com:

Энтони недооценен. Если вы проследите за его карьерой, возвращаясь к Диллиану Уайту, победив Чарльза Мартина, сражаясь с Кличко, затем Такамом, затем Поветкиным, Паркер, Руисом, Руисом, Пулевым, Усиком...

Джошуа становился лучше от боя к бою. Я обещаю вам, что со временем он станет одним из величайших тяжеловесов всех времен. Я обещаю.

Также Энтони просто милый парень. Он живет правильной жизнью, он хочет совершенствоваться как личность и как боец каждый день, и вы должны уважать это».