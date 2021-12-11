Хирн: «Организация боя Хэйни – Камбосос будет напрямую зависеть от исхода боя Ломаченко – Комми»

Промоутер считает, что боя за все пояса в ближайшее время ждать не стоит

Эдди Хирн / фото - Getty Images

Эдди Хирн, промоутер чемпиона WBC в легком весе Девина Хэйни (25-0, 16 КО), в интервью YouTube каналу Boxing Social высказался о потенциальном поединке своего подопечного с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО), а также рассказал о том, как организация этого боя зависит от исхода встречи Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) и Ричарда Комми (30-3, 27 КО).

«На днях я разговаривал с WBO, и они сказали, что все будет зависеть от того, станет ли победитель боя Ломаченко – Комми обязательным претендентом. Поэтому у нас практически не осталось времени на то, чтобы организовать поединок за все пояса. Мне кажется, что Камбосос заинтересован в этом. Хотя, конечно же, я должен спросить у его команды, однако у нас действительно появилась возможность организовать исторический вечер бокса в Австралии. Дэвин Хэйни готов».

Напомним, бой Ломаченко и Комми состоится 12 декабря в Нью-Йорке. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.

Ранее Ломаченко заявил что не против провести реванш с Лопесом даже без поясов.