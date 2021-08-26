Хирн: «Пакьяо легендарен, но уже не тот, что раньше»

Британский промоутер не сомневался в поражении «Пакмэна»

Йорденис Угас – Мэнни Пакьяо / Фото: FOX

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Youtube каналу iFL TV высказался о поединке полусредневесов Йордениса Угаса (27-4, 12 KO) и Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO):



За два или три дня до боя я начал понимать, что Угас победит решением. Когда я проснулся в воскресенье, то узнал, что так и случилось. Я не написал об этом в социальных сетях, но невозможно оценить, насколько легендарный Пакьяо. Он чемпион в восьми весах, который поднялся из 112 в 150 фунтов. Но он уже не тот.

Напомним, что экс-чемпион мира в восьми весовых категориях вернется в ринг в январе.